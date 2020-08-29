Bayraklı’da amatör spor kulüplerine 206 bin liralık destek

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren 16 amatör spor kulübüne 206 bin liralık nakdi ve ayni destekte bulundu. Düzenlenen törende konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu buluşma hepimiz için bir başlangıç. Bu birlikteliğimizi artıracağız ve her zaman tüm amatör spor kulüplerimizin yanında olacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine alınan malzemeler, kulüp yöneticilerine teslim edildi. Törende kulüplere; futbol topları, antrenman yeleği, koordinasyon çemberi, hız merdiveni, slalom takımı ve top taşıma çantası gibi yardımlarda bulunuldu. Etkinlikte ayrıca Başkan Sandal, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü altyapısından yetişerek Menemen Spor Kulübü’ne 5 yıllık profesyonel imza atan Hejar Tan’ı tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bayraklı’da futbolu birlikte ayağa kaldıralım"

Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Mesut Ceylan, bu birlikteliğin bir başlangıç olduğunu ve bundan sonra da koordineli şekilde hareket edilmesinin başarıyı getireceğini vurgulayarak, "Bayraklı’daki amatör kulüplerinin yanında olduğunuz için teşekkür ederiz. Bayraklı futbolunu birlikte ayağa kaldıralım" dedi.