Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt Manchester City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son 2 haftasına girilirken, bu akşam oynanan Bodo/Glimt- Manchester City karşılaşması geceye damga vurdu. Norveç temsilcisi evinde 58 dakikada İngiliz devine 3 gol atınca ortalık fena karıştı. Öte yandan Manchester City'de yıldız orta saha Rodri kırmızı kart gördü ve Galatasaray'a karşı oynanacak son maçta cezalı duruma düştü.

Burak Kavuncu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sürprizi Norveç’ten geldi. Norveç temsilcisi Bodo evinde İngiltere ekibi M.City'i resmen darma dağın etti. İlk yarısını 2-0 önde kapatan Bodo maçın ikinci yarısı ile farkı daha da açtı.

MANCHESTER CITY NORVEÇ'TE DONDU! 2 DAKİKADA 2 GOL...

Şampiyonlar Ligi nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt Manchester City i dağıttı 1

Maçın ilk yarısında rakibine oranla çok daha tempolu oynayan ev sahibi Bodo/Glimt dünya devi Manchster City'i resmen sahadan sildi. 22. ve 24.dakikalarda Kasper Hogh ile bir anda skoru 2-0 yapan Bodo ilk yarıyı da böyle tamamladı.

PEP GUARDIOLA DA ÇARE OLAMADI!

Şampiyonlar Ligi nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt Manchester City i dağıttı 2

Maçın ikinci yarısında taktiksel değişiklikler ile geri dönüş bekleyen teknik direktör Guardiola'ya cevap 58 de J.Hauge ile geldi ve fark 3'e çıktı. Norveçli taraftarlar büyük bir keyif içinde maçı takip ederken, M.City R.Cherki ile gol buldu ve durum 3-1 oldu.

RODRI KIRMIZI KART GÖRDÜ! GALATASARAY MAÇI...

Şampiyonlar Ligi nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt Manchester City i dağıttı 3

Manchester City'de kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 61.dakikasında rakibine faul yapan deneyimli orta saha hemen ardından bir sarı kart daha görerek oyundan atıldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı. Manchester City'de Rodri, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

PUAN DURUMU VE SON MAÇ!

Şampiyonlar Ligi nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt Manchester City i dağıttı 4

Bodo/Glimt 6 maçta şu ana kadar 3 beraberlik alarak 3 puanı bulunuyor ve lig sıralamasında 32. durumda. Manchester City'nin ise 4 galibiyet, bir beraberliği bulunuyor. Guardiola'nın öğrencileri 13 puanla lig sıralamasında 4. sırada yer alıyor. Bu maçın böyle sonuçlanması durumunda Bodo puanını 6 yaparken, M.City 13 puanda kalacak ve son hafta Galatasaray ile karşılaşacak.

