TRT1'in iddialı dizisi Cennetin Çocukları'nda yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT 1’in sevilen dizisi Cennetin Çocukları için şaşırtan bir karar verildi. Soner Caner’in yönettiği, Ali Kara’nın yazdığı TRT1'in Motto Yapım imzalı dizisi "Cennetin Çocukları"nda Bihter Dinçel’in ardından Melisa Şenolsun’un da ekibe veda öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Şebnem Doğruer, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun ve Zafer Algöz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennetin Çocukları için şaşırtan bir karar verildi.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Cennetin Çocukları dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Motto Yapım imzalı dizinin “Arife”si Bihter Dinçe 17. bölümde projeye veda etmişti.

Bu ayrılık sonrası Melisa Şenolsun’un da projeden ayrılacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şenolsun diziden 21. bölümde ayrılacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?

Cennetin Çocukları dizisi, zorlu bir geçmişe sahip İskender'in Ege kıyılarında bir cenneti andıran Arafköy'e düşen yolculuğunu konu ediniyor. Sokaklarda, yetimhanelerde ve hapishanelerde büyüyen, hep bileğinin gücüyle ayakta kalan İskender, bu kasabada aradığı sevgi ve özlemi bulmayı umar. Kasabaya geldiğinde, hayatının gerçeklerini ve kendini yeniden inşa etme yolunda önemli sınavlarla yüzleşir.

Çocuklarını her şeyin üstünde tutan Cennet Ana'nın hayatı, oğlu Kâmil'in gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gözleri görmeyen kızı Ayşecik ile birlikte çiftlik işleriyle uğraşırken, diğer yandan kayıp oğlunu bulmak için çaresizce mücadele eder. İskender'in yolu, umut dolu mücadelesiyle sembolleşen Cennet Ana ile kesiştiğinde, her ikisinin de hayatı bambaşka bir şekil almaya başlar.

