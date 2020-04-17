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Bayraklı’da dezenfekte seferberliği sürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 10:32 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında tüm imkanlarını seferber eden Bayraklı Belediyesi, son 1 ayda toplam 6 bin 610 alanda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Korona virüsle mücadele kapsamında tüm imkanlarını seferber eden Bayraklı Belediyesi, son 1 ayda toplam 6 bin 610 alanda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler, 24 mahallede bin 400 ton dezenfektan kullandı.
Halk sağlığı için gerekli tüm tedbirleri alan ve haftanın her günü salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri uygulayan belediye ekipleri, 24 mahalleyi dezenfekte etti. Uygulama kapsamında 326 kamu kurumu, 16 ibadethane, 756 park, meydan ve kamuya açık ortak kullanım alanı, bin 303 toplu taşıma aracı, bin 813 iş yeri, 56 okul, 91 eczane, 260 park, 10 sağlık ocağı, kültür merkezleri, kütüphaneler, semt merkezleri, spor tesisleri ve vatandaşın talebi doğrultusunda 2 bin 296 konutta dezenfekte çalışmaları yürütüldü. Ekipler 35 hizmet noktasına da 65 el dezenfektanı yerleştirerek 4 bin 25 litrelik hijyen malzemesini vatandaşın kullanımına sundu.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında oluşturulan dev ekiple çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesinde dezenfeksiyon işlemleri beş tanker, dört kamyonet üstü dezenfeksiyon makinesi, iki su tankı, 29 tulumbalı dezenfeksiyon cihazı ile devam ediyor. 60 kişilik dezenfeksiyon ekibine 360 Temizlik ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, 40 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli, 40 Zabıta, Sağlık ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinden 37 personel ve 14 çağrı merkezi görevlisi eşlik ediyor. Ekipler gün boyu, vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyerek, mahallelerdeki cadde ve sokakları, durakları, minibüs ve taksileri, çöp kutularını, eczaneleri, iş yerlerini dezenfekte ediyor.

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Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Burcu Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
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