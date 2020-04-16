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Bayraklı’da koordinasyon kurulu toplandı

İZMİR HABERLERİ  | 16.04.2020 11:18 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyenin Salgınla Mücadele Eylem ve Koordinasyon Kurulu toplantısına katılarak, son bir ayda yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyenin Salgınla Mücadele Eylem ve Koordinasyon Kurulu toplantısına katılarak, son bir ayda yapılan çalışmaları değerlendirdi. İlgili birim müdürlerinden bilgi alan Sandal, "Yasal izinlerle personel sayımız azalmasına rağmen temizlikte ve alınan tedbirlerin uygulanması noktasında iyi durumdayız. Bir yandan temizlik ve dezenfekte işlemleri sürerken, diğer yandan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sosyal yardımlarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
Bayraklı Belediyesi Meclis Salonunda sosyal mesafe korunarak bir araya gelen kurul üyeleri korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılanları anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesiyle koordineli çalışıldığını ve belediye olarak her türlü tedbirin alındığını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizi gün aşırı geziyorum, çalışan arkadaşlarla ve zaman zaman vatandaşlarla uzaktan konuşuyoruz. İlçemizdeki çalışmaların iyi durumda olduğunu gözlemliyorum" diye konuştu.

"İlk işimiz salgınla mücadele"
Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Halkla ilişkilerde, dezenfeksiyonda, zabıtada, temizlikte, park ve bahçelerde tüm arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor. Ufak tefek aksaklıklar elbette oluyor. Bu; işin olduğu her yerde olur. Şu anda belediye personelimizin gösterdiği özveri yerindedir. Olumludur. O yüzden çalışma şeklimizle ilgili sıkıntı minimum. Bu hafta sonu 6 bin ekmek dağıtacağız. Günde ortalama 300 eve erzak dağıtmaya başladık. Bu virüsün 3-4 ay sonra farklı alanlardaki yansımaları olacak. Belediye olarak birinci işimiz salgınla mücadele, temizlik, dezenfeksiyon işlemleri, çöp, park ve vatandaşın istediği hizmetler. Sonra diğer işler gelecek" diye konuştu.

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