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Bayraklı’da okullar eğitime hazır

İZMİR HABERLERİ  | 20.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi, Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçe sınırları içindeki okulları dezenfekte etti.

Bayraklı Belediyesi, Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçe sınırları içindeki okulları dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların ana giriş kapılarından lavabolara, kapı kollarından bahçelere kadar öğrencilerin temasta bulunabileceği her alanı steril hale getirdi.
Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi sürecinde gerçekleştirilen sınavlarda düzenli olarak temizlenen okulları yeni eğitim dönemi öncesi de hazır hale getirdi. İlçedeki okulları en ince ayrıntısına kadar dezenfekte eden belediye ekipleri; sınıf, tuvalet, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını temizledi.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Öğrencilerimizin daha temiz, daha hijyenik ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmesi için okullardaki tüm kullanım alanlarını dezenfekte ettik. Tek dileğimiz tüm öğrencilerimizin sosyal mesafe ve maske kurallarına gereken önemi göstererek, sağlıklı şekilde eğitimlerini sürdürmesi. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum” dedi.

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