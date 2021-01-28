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Bayraklı’da spor kursları yeniden başladı

28.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Bayraklı Belediyesi, pandemi kapsamında bilim kurulunun açıkladığı temizlik, maske ve mesafe kuralları çerçevesinde spor kurslarına yeniden başladı.

Bayraklı Belediyesi, pandemi kapsamında bilim kurulunun açıkladığı temizlik, maske ve mesafe kuralları çerçevesinde spor kurslarına yeniden başladı. Engelli bireyler için özel kursların da düzenlendiği toplam 12 branştaki etkinliklere 7’den 70’e herkes ücretsiz olarak katılabiliyor.
Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıl mart ayında ara verilen spor kursu faaliyetlerine yeniden başladı. Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre salgına karşı tüm önlemler alınarak 12 branşta kurslar, sporseverleri yeniden bir araya getiriyor. Salonlarda başlayan kurslarda ilk etapta futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, pilates, aerobik, yoga, zumba, güreş, engelli vatandaşlara yönelik masa tenisi, cornhole ve power pilates eğitimleri ücretsiz veriliyor. Kurslara pandemi kuralları gereği sınırlı sayıda kursiyer kabul ediliyor. Bayraklı Belediyesinin tüm spor tesislerinde Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve federasyonların belirlediği Covid -19 önlemleri uygulanıyor. Vatandaşların kurslara gelirken maske ve hijyen kurallarına uymaları isteniyor. Tesislere giriş yapan sporcuların öncelikle ateşleri ölçülüyor. Her ders arasında tesisler baştan aşağı temizleniyor. Spor yaparken gerekli sosyal mesafe ise eğitmenler tarafından sağlanıyor. Spor kurslarına katılmak isteyenler 0232 371 23 00 telefon numarasından detaylı bilgi alabiliyor.

Hangi tesiste, hangi kurs var?
Şehit Ümit Boz Spor Tesisi: Futbol.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu: Basketbol, zumba, pilates, aerobik, yoga, jimnastik.
Ord. Prof Ekrem Akurgal Spor Salonu: Voleybol, engelli bireylere yönelik masa tenisi, cornhole, power pilates.
75. Yıl Kültür Merkezi Spor Salonu: Güreş.

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