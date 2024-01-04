YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bayraklı’nın kent meydanına Kuvayı Milliye ismi verilecek

Bayraklı’nın kent meydanına Kuvayı Milliye ismi verilecek

04.01.2024 12:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in en büyük kent meydanını Bayraklı’ya kazandırmak için hazırlıklarını tamamlayan Bayraklı Belediyesi, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçecek.

Bayraklı’nın kent meydanına Kuvayı Milliye ismi verilecek

Başkan Serdar Sandal, 17 bin metrekarelik alana kurulacak modern meydanın isminin Kuvayı Milliye olacağını söyledi.

Bayraklı Belediyesinin ocak ayı ilk meclisi, Belediye Başkanı Serdar Sandal öncülüğünde toplandı. Başkan Sandal, ilk kazması vurulan ve resmi prosedürlerin ardından yapım aşamasına geçilecek olan İzmir’in en büyük ve en modern kent meydanına Kuvayı Milliye isminin verileceğini söyledi. Önerge olarak meclis gündemine de getirilen isim verme konusu, CHP’nin yanı sıra; AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri tarafından da desteklendi ve karar oy birliği ile alındı. Bu sayede, Bayraklı’ya kazandırılacak yeni kent meydanının adı Kuvayı Milliye Meydanı oldu. MHP’li meclis üyesi Muhammet Şahin ve diğer meclis üyeleri, alınan bu karar için Başkan Serdar Sandal’a teşekkür etti.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir’in en büyük ve en modern kent meydanını Bayraklı’ya kazandırmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlk kazmayı vurduk, tüm hazırlıklar tamam, resmi prosedürlerin ardından yapım aşamasına da geçeceğiz. Önerilen pek çok isim olabilirdi; ancak bizim onur duyulacak bir milli mücadelemiz var. O yüzden meydanın adının Kuvayı Milliye olmasını çok istedik. Tüm siyasi partilerimiz de bu konuda hemfikir. Kuvayı Milliye Meydanı Bayraklı’ya çok yakışacak. Meydana ayrıca; Cumhuriyet Meydanı’ndaki atlı Atatürk heykelinin aynısını yerleştireceğiz. İzmir, Ankara ve Samsun olmak üzere Türkiye’de o heykelden sadece 3 tane var ve 4’üncüsü de Bayraklı’da olacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldıŞehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı
Van’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladıVan’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladı
Iraklı polisler Türkçe öğreniyorIraklı polisler Türkçe öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 6 Ocak Cumartesi

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:22
İkindi
15:51
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Cumartesi

Özge eczanesi
Buca
Ozan özcan eczanesi
Konak
Çimen eczanesi
Kemalpasa
Ritim eczanesi
Guzelbahce
Yasemin bilgin eczanesi
Karabaglar
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Yeni merkez eczanesi
Cigli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.