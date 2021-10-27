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Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı

27.10.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı

İSTANBUL (AA) - Baykar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu.

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.

Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi"

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