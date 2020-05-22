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Bayram alışverişlerinde tedbirsiz yoğunluk

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.05.2020 17:40 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Ramazan bayramında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşanırken tedbirlere uyulmaması dikkat çekti.Yeni tip Korona virüs Covid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan bayramı için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Eskişehir’de Ramazan bayramında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşanırken tedbirlere uyulmaması dikkat çekti.
Yeni tip Korona virüs Covid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan bayramı için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi. 4 gün sürecek olan yasak öncesi ise vatandaşlar alışverişlerini yapmak için çarşıya akın ederken Eskişehir’deki semt pazarlarında da yoğunluk yaşandı. Pek çok vatandaşın ve pazar esnafının emniyet ekiplerinin denetimlerine rağmen sosyal mesafe ve maske gibi önlemleri almadığı görüldü. Sebze ve meyve seçiminin vatandaşlar tarafından tedbirsiz yapılması ise dikkat çekti.

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