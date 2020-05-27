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Bayram Büyükşehir’in mobil konserleriyle şenlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 27.05.2020 11:35 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı’nda evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlediği mobil konserler bayram sevinci yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı’nda evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlediği mobil konserler bayram sevinci yaşattı. Üç ayrı orkestra, tüm ilçeleri mahalle mahalle dolaşarak, seslendirdikleri şarkılarla bayrama renk kattı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bayram boyunca üç ayrı orkestra ile Antalya merkezi ve ilçelerde mobil konserler düzenlendi. Pandemi önlemleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma kararıyla Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlara bayram sevincini yaşatmak ve moral vermek amacıyla arife günü başlayan konserler büyük ilgi gördü.
Arife ve bayramın birinci günü kent merkezinin yanı sıra Elmalı, Korkuteli ve Kaş’ta düzenlenen konserler bayramın ikinci ve üçüncü günü Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik, Demre, Kumluca, Finike ve Kemer’de devam etti. Antalya Büyükşehir Belediye Bando ve Orkestrası, Emre Dayıoğlu ve Orkestrası ile Antalya Yerel Sanatçılar Orkestrası, mobil otobüsler ve kamyon üzerinde ilçeleri mahalle mahalle dolaşarak, çaldıkları şarkılarla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Evlerinin balkonlarından coşkuya ortak olan vatandaşlar, şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek, danslarla müzisyenlere eşlik etti. Antalyalılara bayram sevincini yaşatan orkestra üyeleri alkış yağmuruna tutuldu.

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