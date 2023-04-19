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Bayram öncesi gıda denetimi artırıldı

19.04.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazipaşa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı öncesinde toplu tüketim işletmeleri, unlu mamuller, tatlıcılar ve pastanelere yönelik denetim yapıldı.

Gazipaşa Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının denetim planı dahilinde tüketicilerin güvenilir gıda temini için yıl boyunca denetimlerine sürdürdü. Gıda denetim ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde toplu tüketim işletmeleri, unlu mamuller, tatlıcılar ve pastanelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelerin teknik ve hijyenik şartları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere cezai yaptırım uygulandı.

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