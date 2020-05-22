YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Bayram öncesi kaldırım işgallerine sıkı denetim

Bayram öncesi kaldırım işgallerine sıkı denetim

MANİSA HABERLERİ  | 22.05.2020 17:59 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların kaldırımları rahatça kullanabilmesi için esnafa uyarılarda bulunan ekipler, kaldırımlara bırakılan molozların kaldırılması için de vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Ramazan Bayramı öncesi alışveriş için sokaklarda olan vatandaşların kaldırımlarda rahat hareket edebilmelerini sağlamayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaf ve vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Manisalıların rahatı için görev başında olduklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Kaldırım işgali olan yerlerden geçmekte zorlanan vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebilmeleri açısından esnafımızın da bizlere yardımcı olması, kurallar çerçevesinde rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmek hepimizin arzusudur. Bizler her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanındayız. Ancak kurallara uyulmadığı zaman bizleri zor durumda bırakacak durumlarda müdahale etmek görevimizdir. Bu konuda hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını rica ediyorum. Tüm çalışmalarımız huzurlu ve rahat yaşam sürdürülebilmek için. Bu vesileyle hemşehrilerimizin bayramını kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Burhaniye’de kantaron çiçeği hasadına başlandı

Burhaniye’de kantaron çiçeği hasadına başlandı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların hesaplarına yatırıldı

Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların hesaplarına yatırıldı

Manisa Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:46
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:28
Yatsı
22:04

Manisa Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Işık Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Elmas Eczanesi
Akhisar
Yiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Televizyonları olmadığı için EBA’yı takip edemeyen 5 öğrenciyi sevindirdiler

Televizyonları olmadığı için EBA’yı takip edemeyen 5 öğrenciyi sevindirdiler

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.