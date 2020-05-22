Bayram öncesi Kocaeli’de mezarlıklara bakım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan mezarlıkları temizleyerek, Ramazan Bayramı’na hazırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kocaeli genelindeki Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda büyüyen otların, çalıların temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca İzmit Bağçeşme Şehitliği’nde Büyükşehir personelleri tarafından arife ve bayramın birinci günü Kur’an-ı Kerim tilaveti okunacak.

Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar bünyesinde kurulan ekiple yapıldı. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisindeki İzmit Bağçeşme, Asri Mezarlık, Kuruçeşme Hatipköy, Tavşantepe ve Kent Mezarlıklarında oluşan otlar, çalılar, ara yollar temizlendi. Mezarlık içi ana yolları yıkandı ve çevre bakımları gerçekleştirildi. Ayrıca İzmit Bağçeşme’de bulunan şehitlik mezarlığında temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

