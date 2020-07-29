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Bayram süresince Adıyaman’da bin 700 polis görev yapacak

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramında asayiş ve trafik tedbirlerini en üst seviyede aldı.Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve rahat bir bayram geçirebilmeleri amacıyla il genelinde asayiş ve trafik yönünden en üst seviyede gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını açıkladı.Açıklamada, bayram öncesi ve süresince 462 trafik personeli ve bin 252 diğer birimlerden olmak üzere toplam bin 714 personelin görevlendirildiği dile getirildi.Açıklamada, “Görevlendirilen personelimiz, bayram öncesi ve süresince vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu çarşı merkezi, banka önleri, AVM ve alışveriş yapılan yerler ile hayvan pazarlarında dolandırıcılık, hırsızlık ve Covid-19’la mücadele tedbirleri başta olmak üzere ilimizin asayişi ve güvenliği için görev ifa edeceklerdir.Şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kavşak ve sokaklarda gerekli trafik tanzimi ve düzeni yeteri kadar ekip yada personel ile sağlanacaktır.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramında asayiş ve trafik tedbirlerini en üst seviyede aldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve rahat bir bayram geçirebilmeleri amacıyla il genelinde asayiş ve trafik yönünden en üst seviyede gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını açıkladı.
Açıklamada, bayram öncesi ve süresince 462 trafik personeli ve bin 252 diğer birimlerden olmak üzere toplam bin 714 personelin görevlendirildiği dile getirildi.
Açıklamada, “Görevlendirilen personelimiz, bayram öncesi ve süresince vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu çarşı merkezi, banka önleri, AVM ve alışveriş yapılan yerler ile hayvan pazarlarında dolandırıcılık, hırsızlık ve Covid-19’la mücadele tedbirleri başta olmak üzere ilimizin asayişi ve güvenliği için görev ifa edeceklerdir.
Şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kavşak ve sokaklarda gerekli trafik tanzimi ve düzeni yeteri kadar ekip yada personel ile sağlanacaktır. Trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla ilimiz sınırları içerisinde Emniyet Müdürlüğümüz tarafından geceli gündüzlü çalışan görevlilerimizce trafik tedbirleri arttırılmış, yapılan etkin denetimlerle sorumluluk Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bayram öncesi, sırası ve sonrasında tedbirler sürecektir.
Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri ile birlikte olması muhtemel olaylara süratle müdahale edilebilmesi için Emniyet Müdürlüğümüzle irtibata geçilebiliecek 155 Polis İmdat ve 0416 216 48 85 nolu telefonlarının yanında adiyaman@egm.gov.tr ve www.adiyaman.pol.tr e-posta adresleri halkımızın hizmetindedir” ifadelerine yer verildi.

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