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Bayram tatilinde kara yollarında 994 jandarma personeli görev yapacak

23.06.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yollarında Kurban Bayramı tatili süresince 325 noktada 994 personelle görev yapacak.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı tatili boyunca kara yollarında görev yapacak ve sürücüleri kazalara karşı uyaracak.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı Kurban Bayramı’nda alınacak trafik tedbirleri çerçevesinde, "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile bayram tatili süresince 325 noktada 325 ekip ve 994 personel ile görev yapacağını belirtti. Açıklamada, jandarma ekiplerinin kara yollarında, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, muhtemel ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını önlemek maksadıyla, başta emniyet kemeri kullanımı, hız ihlali, sürekli taşıt kullanma süresi, şerit kullanma, hatalı dönüş, yakın takip gibi trafik kuralları yönünden tedbir ve uygulama yapacağı ifade edildi.

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