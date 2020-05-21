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  4. Bayramda akraba evlerine gönderilecek: Ramazan kurabiyesi kömbe nasıl yapılır

Bayramda akraba evlerine gönderilecek: Ramazan kurabiyesi kömbe nasıl yapılır

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Hatay'da ev hanımları, yörenin vazgeçilmez lezzetlerinden kömbeyi, bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerine gelemeyecek akrabalarına gönderiyor.

Gastronomi kenti Hatay'da, akraba ve komşuların her bayram öncesinde bir araya gelip imece usulü hazırladığı ramazan kurabiyesi kömbe, bu sene koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerde kadınlar tarafından yalnız yapılıyor.

Evlerinde tedbirlere uyarak, hamuruna 7 farklı baharat kullanıp cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit hazırlanan kömbeler, daha sonra tahta kalıplarla şekillendirilip tepsilere dizilerek pişirilmek üzere taş fırınlara gönderiliyor.

EVLERE GÖNDEREREK AYNI MUTLULUĞU YAŞIYORUZ

Ev hanımı Hülya Yaşar Efe yaptığı açıklamada, bu yıl bayram kurabiyesini ziyaretlerine gelemeyecek yakınlarına göndermeye başladıklarını söyledi.
Her yıl Ramazan Bayramı'nda, misafirlere kömbe ikram ettiklerini anlatan Efe, şöyle konuştu:

"Kömbe kurabiyesini cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit yapıyoruz. Her yıl vazgeçilmezimiz olan bu tatlıyı hazırlıyoruz. Kömbelerimizi bu yıl ziyaretimize gelemeyecek olan şehir dışındaki yakınlarımızın ve dostlarımızın evlerine göndererek aynı mutluluğu yaşamak istiyoruz."

Hatay'ın ramazan kurabiyesi: Kömbe

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TEDBİRLİ PİŞİRİM

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TEDBİRLİ PİŞİRİM
Fırıncı Onur Konuşmaz da kömbe pişirmeye iftardan sonra başladıklarını ve mesailerinin sabaha kadar sürdüğünü dile getirdi.
Günde 100-150 tepsi kömbe pişirdiklerini anlatan Konuşmaz, "Geleneksel ramazan tatlısını pişirmeye başladık. Müşterilerimiz bayramda dost ve akrabalarına ikram etmek için yaptıkları kömbeyi, bu yıl adreslerine göndermek için hazırlıyor. Bizler de pişirme ve soğutma işlemlerinin ardından müşterimize yardımcı oluyoruz." diye konuştu.
Konuşmaz, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ettikleri için müşterileri fırına randevu sistemiyle çağırdıklarını belirterek, "Özellikle ramazanın son günlerinde kömbe pişirimi artıyor. İşletme olarak yığılmaların önüne geçmek için sadece randevuyla çağırdığımız müşterimizin kömbelerini pişiriyoruz." ifadelerini kullandı.

TAHTA KALIPLARA YOĞUN İLGİ

TAHTA KALIPLARA YOĞUN İLGİ
Ramazan Bayramı öncesinde, kentte artan kömbe mesaisi dolayısıyla hamura farklı şekil vermek için kullanılan tahta kalıplara da ilgi arttı.
El emeğiyle oyularak şekil verilen ve 7 aşamadan geçtikten sonra satışa sunulan kalıplar, Hatay'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinde de pasta yapımında kullanılıyor.
Antakyalı kalıp ustası Şahin Kadınoğlu, kalıpların kente özgü olduğunu anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
"Daha önce metal ve plastik kalıplarda kurabiye yapan birçok firma bize tahta kalıp siparişi verdi. Ramazan aylarında ise bu talepler daha çok artıyor. Bayrama kömbe ya da diğer geleneksel pastalardan yapmak isteyen vatandaşlar tahta kalıp tercih ediyor."
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