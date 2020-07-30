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Bayramda belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Bayramda belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dört gün sürecek Kurban Bayramı’nda otobüslerin ve tramvayların ücretsiz olacağını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, “Vatandaşlarımız için şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları adına otobüs ve raylı sistem seferlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz. Ayrıca bayram boyunca belediye otobüslerimiz ve tramvaylarımız ücretsiz hizmet verecek “dedi.
Kurban Bayramı için birçok tedbirler alarak hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarının hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs seferlerinde düzenlemeler yaptı. Başkan Büyükkılıç, Kurban Bayramı süresince belediye otobüsleri ve raylı sistemin ücretsiz olacağını belirterek, “Kurban Bayramı için tüm tedbirlerimizi aldık. Hazırlıklarımızı da şükürler olsun ki tamamladık. Otobüslerimiz ve tramvaylarımız da bayram boyunca tüm vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek” diye konuştu.

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