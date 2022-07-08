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Bayramda iç turizmde yoğun hareketlilik yaşanacak

08.07.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dilbar Guliyeva: - "Kurban Bayramı'nın İslam dünyası için taşıdığı değerden ötürü İslam ülkelerinden gelecek turistlerin sayısında belirli anlamda değişikliğin, artışın olacağını gözlemlemek mümkün"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dilbar Guliyeva, 9 günlük tatilin etkisiyle özellikle iç turizmde yoğun bir hareketlilik yaşanacağını belirtti.

İGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ile birlikte gözler tatil beldelerine çevrildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Guliyeva, bayram tatilinin, turistlerin en çok ülkeye geldiği döneme denk gelmesinin turizm sektöründe pozitif etki oluşturacağını ifade etti.

- "Bir haftalık tur paketlerine daha çok ilgi olacak"

Guliyeva, özellikle iç turizmde yoğun bir hareketlilik yaşanacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda turizm bölgelerinde büyük bir hareketlilik olacak. Özellikle de iç turizmde bu hareketlilik daha net ifade edilebilir. Kurban Bayramı'nın İslam dünyası için taşıdığı değerden ötürü İslam ülkelerinden gelecek turistlerin sayısında belirli anlamda değişikliğin, artışın olacağını gözlemlemek mümkün. Bayram süresinin 9 gün olması insanları tatil planı yapmaya yönlendirdi. Bu durum da turizm sektöründe ciddi bir hareketliliğe neden olacak. Özellikle de bir haftalık tatil tur paketlerine çok talep olacak."

Sıcak havaların ve turizm şirketlerinin avantajlı tatil paketi sunmalarının da söz konusu yoğunluğa etki ettiğini belirten Guliyeva, Antalya'nın, diğer turizm bölgelerine göre daha çok doluluk oranına sahip olacağını vurguladı.

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