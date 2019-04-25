Bayramda son dakika mağduru olmayın!

Yaz sezonu başlangıcına denk gelen Ramazan Bayramı için hareketlilik başladı.

Tatil süresinin erkenden ilan edilmesi, işin planlanması ve maliyetlerin düşürülmesi içinde avantajları beraberinde getiriyor.

En büyük hatalardan birinin bayram gibi yoğun dönemlerde son dakika bilet alımı olduğuna dikkat çeken Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “Bayramlarda indirimli bilet olmaz. Bu yüzden indirimli bilet satanlara itibar etmeyin. Bayramın son günleri yaklaştıkça değil ucuza bilet bulmak, tatilinizi iptal etmek zorunda kalabilirsiniz” dedi.

Bayram nedeniyle sefer sayılarında daha yoğun bir dönem yaşanacağının altını çizen Çelik, vatandaşların ufak ipuçlarıyla bilet fiyatlarını düşürebileceklerini belirtti.

Çelik sözlerine söyle devam etti: “ Seyahat türüne göre bilet fiyatlarını karşılaştırmak yolculara avantaj sağlarken firmaların kampanyalarının takip edilmesi de önemli bir detay.

Uçak biletlerinde hafta içi seyahat etmek hafta sonu seyahat etmekten daha iyi olabilir. Sabah uçuşu yerine akşam uçuşunu tercih ederek daha uygun fiyatlara bilet bulabilirsiniz.

Araç ile seyahat edecekler mümkünse arefe gününden önce yola çıksın ve dönüş için bayramın son gününü beklemesin.’’

