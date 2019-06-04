Bayramda sütlü tatlıları tercih edin

Diyetisyen Gürel, yeterli ve dengeli beslenme hayatın her döneminde önemli olduğu gibi Ramazan bayramında da büyük önem taşımakta olduğunu ifade ederek, “ Özellikle Ramazan ayının sıcak ve uzun günlerde yaşanmasından dolayı vücudunuzdan kaybolan enerji ve sıvının bu dönem sonrasında yerine konulması gerekmektedir. Ramazan’da uzun açlık süreleri ve Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için bayram ve sonrasındaki süreçte en az 2,5 - 3 litre su içmek, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata ve az şekerli komposto gibi sıvı gıdalar eklemek Ramazan boyunca yavaşlamış olan metabolizmanızı hızlandıracaktır. Özellikle bayram ziyaretlerinde sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmeli. En az 3 ana 2 ara öğün düzenine dikkat edilerek beslenilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır” dedi.