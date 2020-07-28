Bayramda yola çıkacak sürücülere LASİD'den öneriler

Kurt, trafiğin de herkesin tek tek sorumluluğunun bulunduğu ortak alanlardan olduğunu kaydederek, "Bireysel tedbirler alınmazsa tıpkı salgın gibi hepimizi etkileyecek kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Bu nedenlerle Kurban Bayramı tatilinde kara yollarına çıkacak araç sürücüleri, bu ortak bilinç ve sorumlulukla hareket etmeli." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL (AA) - Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, trafikte bireysel tedbirler alınmazsa salgın gibi herkesi etkileyecek kötü sonuçların oluşabileceğini belirterek, "Yola çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka lastiklerin ve yedek lastiklerin hava basıncı, balans ayarları ve diş derinliği kontrolleri yaptırılmalı." ifadesini kullandı.

Sürücülerin uzun yolda seyahate çıkmadan önce araçlarının bakım ve kontrollerini yapmayı ihmal etmemesi çağrısında bulunan Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenli sürüş ve güvenli bir trafik için gerekli şartlardan birisi de doğru lastiktir. Lastik hem yola hem hayata bağlar. Aracın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır; o da neredeyse el avucu kadardır. Bu alan doğru kullanılmazsa sürücünün ve sevdiklerinin hayatını, trafikteki başka araçlar ve onların hayatları da tehlikeye atılmış olur. Bu nedenle seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastikleriniz gözden geçirilmeli. Mutlaka ve mutlaka lastiklerin ve yedek lastiklerin hava basıncı, balans ayarları ve diş derinliği kontrolleri yaptırılmalı."

- "Yedek lastiğin sağlamlığından emin olunmalı"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, yedek lastiğin sağlam olduğundan emin olunması gerektiğini belirterek, şu uyarıları yaptı:

"Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırılmalı, yıpranma varsa önlemi alınmalı. Lastik, araç üreticisinin önerdiği model, tip ve ebatta, mevsimine uygun olmalı. Güvenli sürüş için araca en uygun ve en doğru lastik seçilmeli, o doğru şekilde kullanmalı. Pandemi tedbirleri kapsamında seyahat sırasında yolda, araç içinde, dinlenme yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmalı."