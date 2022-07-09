Bayramı sınır nöbetinde geçiren Mehmetçik'ten "vatan uğruna can vermeye hazırız" mesajı

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu'nda vatan nöbeti tutan askerler, Kurban Bayramı'nı elleri tetikte, gözleri İran sınırındaki sorumluluk bölgesinde geçiriyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sınır hattının sıfır noktasındaki karakolda görevli askerler, yurdun en doğusunda bulunan İran sınırını korumak için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

"Hudut kartalları", 1446 rakımlı karakolda gözetleme, haberleşme ve optik kuleler, gece görüşlü termal kameralar ile harekete duyarlı sensörlerle kontrol altında tutulan sınır duvarı hattında, sık sık araçlarla devriye de atıyor.

Vatanı koruma görevlerini, "hudut namustur" inancıyla yerine getiren askerler, gece gündüz gözlerini sorumluluk alanlarından ve sınırdan ayırmıyor.

- "Vatan uğruna can vermeye hazırız"

Bayram sabahında içtima alanında bir araya gelen askerler, ailelerinden uzakta komutanlarıyla bayramlaştı.

Nöbet yerlerinden komutanlarına verdikleri tekmillerle "Vatan uğruna can vermeye hazırız" mesajı veren askerler, Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ailesiyle komutanı aracılığıyla görüntülü görüşme yapan bir asker de babasının bayramını, "Burada çok anlamlı bir bayram geçiriyoruz. Sabah komutanlarımız ve arkadaşlarımızla bayramlaştık. Komutanlarım ve arkadaşlarımın sizlere selamları var. Bizler burada çok iyiyiz baba, vatan bizlere emanet siz de Allah'a emanetsiniz. Sizleri çok seviyorum." sözleriyle kutladı.

