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Bayramı susuz geçiren köylüler muratlarına erdi

BİLECİK HABERLERİ  | 10.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Bilecik’te bayramı susuz geçiren köylülerin imdadına Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin yetişti.Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar Köyü’nde 12 yıldır çalışan içme suyu motorlarında Kurban Bayramı arifesinde arıza meydana geldi.

Bilecik’te bayramı susuz geçiren köylülerin imdadına Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin yetişti.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar Köyü’nde 12 yıldır çalışan içme suyu motorlarında Kurban Bayramı arifesinde arıza meydana geldi. Bayramı susuz geçiren köylüler, köy muhtarın imkanları ile motorlar tamir edildi. Göreve yeni başlayan Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin "Her şey duracak sular akacak" diyerek, motorları yenisi ile değiştirmesi talimatını verdi. Talimat üzerine 12 yıllık su motorları yenisi ile değiştirildi.

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Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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