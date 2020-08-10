Bayramı susuz geçiren köylüler muratlarına erdi

Bilecik’te bayramı susuz geçiren köylülerin imdadına Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin yetişti.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar Köyü’nde 12 yıldır çalışan içme suyu motorlarında Kurban Bayramı arifesinde arıza meydana geldi. Bayramı susuz geçiren köylüler, köy muhtarın imkanları ile motorlar tamir edildi. Göreve yeni başlayan Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin "Her şey duracak sular akacak" diyerek, motorları yenisi ile değiştirmesi talimatını verdi. Talimat üzerine 12 yıllık su motorları yenisi ile değiştirildi.

