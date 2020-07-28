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Bayramın ’havası’ belli oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 28.07.2020 21:16 | Son Güncelleme

Meteoroloji 10.

Bayramın ’havası’ belli oldu

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından bayramda hava durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı tatili süresince hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinde, iç kesimlerde ise 1 ile 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Arefe günü ve bayramın 1. günü (30 Temmuz Perşembe ve 31 Temmuz Cuma) güney kesimlerin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun’un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 2. günü (01 Ağustos Cumartesi) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 3. günü (2 Ağustos Pazar) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 4. günü (3 Ağustos Pazartesi) parçalı ve az bulutlu, Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İl merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Samsun: 27-29, Sinop: 25-27, Ordu: 26-28, Kastamonu: 30-32, Tokat: 29-31, Çorum ve Amasya: 31-33 derece olarak bekleniyor.

Bayramın ’havası’ belli oldu

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