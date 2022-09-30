Bayramlarda ücretsiz ulaşımdan sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları faydalanabilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekim ayı itibarıyla resmi tatil ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarının faydalanacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, anonim kart kullananlar, göçmen ve turistler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla ücretsiz ulaşım hakkını kullanamayacak.

Birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart'ların, üzerinde isim yazmayan "anonim" özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartlar kişiye özel hale geliyor.

İstanbul'da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş kart sahipleri yararlanabiliyor. 31 Aralık 2022 itibarıyla anonim tüm İstanbulkart'ların kullanımına son verilecek.

İstanbulkart, mobil uygulamaya giriş yapılarak, ana sayfadan kart ekle alanındaki yönlendirmeler takip edilerek ya da "www.bireysel.istanbulkart.istanbul" adresinden gerekli bilgiler doldurularak kişiselleştirilebiliyor. Mobil uygulama ya da internet üzerinden kişiselleştirme yapmak istemeyen kullanıcılar ise 153'ten destek alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin, İstanbulkart'ın artık kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı olduğunu, bunun, İstanbulkart'a yüklenen bakiye miktarını artırdığını ifade etti.

Narin, "Bizim artık İstanbulkart'a yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartını kaybettiğimizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkart'ı kişiselleştirdiğimizde de içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz. Ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık'tan sonra kullanıma kapatılacak." bilgisini verdi.

