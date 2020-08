Bayramlaşmada gündem Ayasofya Camii oldu

“Türkiye gücünü tüm dünyaya ilan etmiştir” Bayramlaşma töreninde milletvekilleri adına ilk konuşmayı Prof.Dr. Şenel Yediyıldız gerçekleştirdi. Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu söyleyen Milletvekili Yediyıldız, “Türkiye sağlık altyapısıyla bu süreçten başarıyla çıkmıştır. Bizim hiçbir hastamız sokakta ölmemiştir, hiçbir hastamız yer olmadığı için hastaneden atılmamıştır, hiçbir hastamız yoğun bakımda yer olmadığı için yoğun bakım dışında ölmemiştir. Her hastamıza mutlaka bir cihaz yetiştirmişizdir. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımıza bunları israf ediyorsun, millete para yediriyorsun diyenlerin şimdi bir şeyler söylemesini bekliyoruz ama hiçbir şey diyemiyorlar, teşekkür etme nezaketinde bile bulunamıyorlar ama bu millet inşallah o teşekkürü yapacaktır, yapmıştır bundan sonra da yapacaktır. Pandemi sürecinde Türkiye ekonomisi biraz sallansa da bu sallanmaya rağmen Türkiye dimdik ayaktadır. Sayın Bakanımız Berat Albayrak ekonomiyi getirdiği nokta çok iyi bir noktadadır. Türkiye ekonomisi bundan sonra da daha iyi noktalara gelecektir onun için Türkiye güçlü ve lider bir ülkedir. Türkiye’nin başında lider bir Cumhurbaşkanı vardır. Pandemi sürecinde Türkiye dünyanın 135 ülkesine ilacından maskesine kadar yardım gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle Ayasofya’yı da ibadete açarak Türkiye gücünü tüm dünyaya ilan etmiştir. Bizler bu teşkilatın mensupları bu güçlü liderin ve bu güçlü partinin mensuplarıyız ve şuna inanıyorum ki hepimizin bu gücü yakalamada emeği var. Bize düşen bu emekleri artırarak devam ettirerek daha güçlü bir devlet olma yolunda elimizden ne gerekiyorsa yapmamızdır” şekilde konuştu.

Milletvekillerinden Metin Gündoğdu’da yaptığı konuşmada bu bayramı üçlü bayram olarak kutladıklarını hatırlatarak, “Birincisi kurban bayramı, ikincisi Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması, üçüncüsü de Karadeniz Bölgesi’nin fındık bayramı bunun sevinci var. Fındıkla ilgili uzun süre mücadele verildi ama çok şükür son 2 yıldır fındıkta artık üstünlük üreticinin eline geçmiştir artık bu saatten sonra alavericiler dalavereciler konuşamayacak, fındığın sahibi Cumhurbaşkanımızdır, üreticinin sahibi Cumhurbaşkanımızdır. Beklentinin üzerinde net bir fiyatla Cumhurbaşkanımız bölge insanına yanında durduğunu ilan etmiştir. Bölgede her dönem Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vardı. Bazı zamanlar fındık fiyatı konusunda moral bozukluğu olmuştu ama biz her zaman fındık konusunda bölge insanımızın arkasında durduk durmaya da devam edeceğiz. Ayasofya 86 yıl masum kaldı o günkü şartlarda Ayasofya müzeye çevrildi belki çok daha farklı şeyler vardı. Ayasofya kilise yapılmak istendi ama karşısında her zaman dik duruldu. Ayasofya’nın mahzunluğunu yeniden ezan sesleri ile canlanmasına vesile olan dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Allah bin kere razı olsun” dedi.