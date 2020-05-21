Bayramlık baklava siparişine Kovid-19 düzenlemesi

Avrupa Birliği (AB) tarafından da tescil edilen ilk Türk ürünü olan Antep baklavasının üretildiği Gaziantep'teki ustalarda bayram telaşı başladı.

Daha önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderen ustalar, bu sene sipariş miktarının azaldığını dile getirdi.

Bu yıl yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler ise baklava siparişlerinde değişikliğe neden oldu. Önceki senelerde 3 ve 5 kilogramlık tepsilerle sipariş verilen Antep baklavası, bu yıl ise daha çok küçük kutularla talep gördü.

TÜKETİCİLERİN TALEPLERİ AZALDI

Bayram süresince tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi nedeniyle büyük sofraların kurulamayacak olmasından dolayı tüketiciler yarımşar ve birer kilogramlık kutular halinde talepte bulundu.

Tüketiciler, sadece kendileri için değil, aynı zamanda ziyaretine gidemeyeceği yakınlarına da siparişle ikramda bulunmayı tercih etti.

KARGOYLA TÜM YURDA ULAŞTIRILIYOR

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, şimdiye kadar hiç görmediği bir bayram sürecinin yaşandığını söyledi. Bayrama son 3-5 gün kalmasına rağmen yoğunluklarının az olduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti: