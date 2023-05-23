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Bayrampaşa’da tuvalet kavgası cinayetle bitti: O anlar kamerada

23.05.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da bir tekstil atölyesinde gündelik işçi olarak çalışan Ahmet A.(32) ile Salih Sıbaka (28) arasında ortak kullanım alanı olan tuvaletin temizliği yüzünden tartışma çıktı.

Bayrampaşa’da tuvalet kavgası cinayetle bitti: O anlar kamerada

Arkadaşlarının araya girmesi sonucu ayrılan kavgada elinde bıçakla içeri giren Ahmet A. Salih Sıbaka’yı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ahmet A.’yı yakalayarak gözaltına alınırken, İkilinin kavga anı ise işyeri kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Mayıs 2023 günü sabah saaatlerinde Bayrampaşa Terazidere mahallesinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre tekstil atölyesinde çalışan Ahmet A. ile Salih Sıbaka arasında ortak kullanım alanı olan tuvaletin temiz bırakılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada işyerinde kavgaya tutuşan ikiliyi diğer çalışanlar ayırdı. Dışarı çıkan ve 5 dakika sonra elinde bıçakla tekrar atölyeye dönen Ahmet A. Saliha Sıbaka’ya defalarca bıçak salladı. Araya giren bir kişi de bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sıbaka hayatını kaybederken diğer yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda görgü tanıkları ve incelenen güvenlik kamera görüntülerinden şahsın kimliği tespit edilip peşine düşüldü. Olay yerinde bulunan bıçakta muhafaza altına alındı. 6 adet polise geliş kaydı olan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Atölyede meydana gelen ve cinayetle sonuçlanan kavga anları iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden Ahmet A., ile Salih Sıbaka arasındaki kavgayı diğer çalışanlarının ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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