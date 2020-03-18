Bayrampaşa’daki muhtarlıklara dezenfektan kutuları kondu

Tüm dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam eden korona virüse (Covid-19) karşı önlem almayı sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 11 mahalle muhtarlığına el dezenfektan kutuları yerleştirdi.

Bayrampaşa Belediyesi, dünya genelinde hızla yayılan ve şu ana kadar 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüse karşı (Kovid-19) tedbir almaya devam ediyor. Bu kapsamda Bayrampaşa Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Başkan Atila Aydıner’in talimatıyla, belediye hizmet binasının ardından ilçedeki Yenidoğan, Vatan, Orta, Terazidere, Altıntepsi, İsmetpaşa, Muratpaşa, Cevatpaşa, Kartaltepe, Kocatepe ve Yıldırım mahalle muhtarlıklarına el dezenfektan kutuları yerleştirdi. Muhtarlık binaları belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde dezenfekte edilmişti.



PARTNER 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı