YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bayrampaşa’daki muhtarlıklara dezenfektan kutuları kondu

Bayrampaşa’daki muhtarlıklara dezenfektan kutuları kondu

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Tüm dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam eden korona virüse (Covid-19) karşı önlem almayı sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 11 mahalle muhtarlığına el dezenfektan kutuları yerleştirdi.Bayrampaşa Belediyesi, dünya genelinde hızla yayılan ve şu ana kadar 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüse karşı (Kovid-19) tedbir almaya devam ediyor.

Tüm dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam eden korona virüse (Covid-19) karşı önlem almayı sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 11 mahalle muhtarlığına el dezenfektan kutuları yerleştirdi.
Bayrampaşa Belediyesi, dünya genelinde hızla yayılan ve şu ana kadar 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüse karşı (Kovid-19) tedbir almaya devam ediyor. Bu kapsamda Bayrampaşa Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Başkan Atila Aydıner’in talimatıyla, belediye hizmet binasının ardından ilçedeki Yenidoğan, Vatan, Orta, Terazidere, Altıntepsi, İsmetpaşa, Muratpaşa, Cevatpaşa, Kartaltepe, Kocatepe ve Yıldırım mahalle muhtarlıklarına el dezenfektan kutuları yerleştirdi. Muhtarlık binaları belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde dezenfekte edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
13:17
İkindi
16:40
Akşam
19:21
Yatsı
20:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.