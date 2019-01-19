BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda BB Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti. Oldukça soğuk havada oynanan mücadelede futbolcular çok zor anlar yaşadı. Konyaspor’a galibiyeti getiren goller 45+2’te Ömer Ali Şahiner ve 57.dakikada Volkan Fındıklı’dan geldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un tek sayısı ise 59’da Taylan Antalyalı’dan geldi. Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor, Süper Lig'de puanını 28'e çıkarırken, BB. Erzurumspor ise 16 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Taylan çok sert bir şut çekti ancak kaleci Serkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

4. dakikada Erzurumspor çok hızlı çıktı. Topla buluşan Emrah, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak topu az farkla üstten auta gönderdi.

45. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Ömer Ali’nin pasına hareketlenen Jahovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jahovic’in yerden sert şutunda kaleci Sehic son anda topu kornere gönderdi.

45+2. dakikada Emrah'ın pas hatasında topla buluşan Traore ceza sahası içerisindeki Ömer Ali'yi gördü. Bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1