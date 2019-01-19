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BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 19.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçında Atiker Konyaspor deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda BB Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti. Oldukça soğuk havada oynanan mücadelede futbolcular çok zor anlar yaşadı. Konyaspor’a galibiyeti getiren goller 45+2’te Ömer Ali Şahiner ve 57.dakikada Volkan Fındıklı’dan geldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un tek sayısı ise 59’da Taylan Antalyalı’dan geldi. Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor, Süper Lig'de puanını 28'e çıkarırken, BB. Erzurumspor ise 16 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Taylan çok sert bir şut çekti ancak kaleci Serkan bu pozisyonda gole izin vermedi.
4. dakikada Erzurumspor çok hızlı çıktı. Topla buluşan Emrah, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak topu az farkla üstten auta gönderdi.
45. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Ömer Ali’nin pasına hareketlenen Jahovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jahovic’in yerden sert şutunda kaleci Sehic son anda topu kornere gönderdi.
45+2. dakikada Emrah'ın pas hatasında topla buluşan Traore ceza sahası içerisindeki Ömer Ali'yi gördü. Bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

50. dakikada Egemen’in kafayla uzaklaştırdığı topu alan Traore'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
56. dakikada Ömer Ali’nin köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipovic'in kafa vuruşunda kaleci Sehiç’ten dönen topu Volkan tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
58. dakikada sol kanattan gelişen B.B. Erzurumspor atağında Muhammed'in pasında topla buluşan Taylan'ın düzgün vuruşun meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
65. dakikada B.B. Erzurumspor atağında Scuk ceza sahası dışından sert vuruşunda top direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Cem Satman xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Leo xx, Egemen xx, Lokman xx, Auremir xx, Scuk xx, İbrahim xx, Taylan xxx, Emrahxx, Özer xx, Sunu xx
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Tolga, Hakan Arslan, Munsy, Kanstrup, Rashad Muhammed, Tshabalala, Sefa, Erhan, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Volkan xx, Ali xx, Ömer xxx, Jevtovic xx, Traore xxx, Fofana xx, Zuta xx, Opanesenko xx, Filipovic xx, Jahovic xx
Yedekler: Ertuğrul, Diagne, Jonsson, Yatabare, Milosevic, Mücahit Atalay, Ahmet, Ferhat, Daci, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Ömer Ali (dk. 45+2) (Atiker Konyaspor)
Sarı Kart: Jevtovic (Atiker Konyaspor)

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Atiker Konyaspor Erzurumspor Spor Toto Süper Lig

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