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BB Erzurumspor’da parola üç puan

FUTBOL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:30 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig’de Cumartesi günü Boluspor’u konuk edecek olan BB Erzurumspor, Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

BB Erzurumspor’da parola üç puan

Balıkesirspor maçını unuttuklarını belirten BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, “Bu maçta tek düşüncemiz iyi ve güzel futbol ile üç puan alarak ligdeki hedeflediğimiz başarıyı yakalamak istiyoruz. İnşallah taraftarlarımızın desteği ile Boluspor maçımızı galibiyetle tamamlamak istiyoruz” dedi.

Muzaffer Bilazer: "Erzurumspor olarak hedeflerimiz belli. Sahamızda oyuncularımızın gücünü biraz daha yukarı çekip bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Erzurumspor, kazandıktan sonra da adım adım ilerleyerek hedeflediği yerde bu ligi bitirecektir. Bu kulüp ve şehir, çok daha zor günler yaşadı ve bunun altından kalktı. Bugün de bunun altından kalkacaktır” diye konuştu.

Mavi-Beyazlılar, Kazım Karabekir Stadyumunda akşam yaptığı antrenmanda ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. 5’e 2 top kapma oyunundan sonra, taktiksel ağırlıklı çift kale çalışmasıyla tamamladı.

Antrenmanı BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izledi.

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tff 1. lig boluspor bb erzurumspor

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