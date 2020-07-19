BB Erzurumspor kupayla poz verdi

TFF 1. Lig’in 34. hafta maçında Ümraniyespor’u 4-1 yenerek ligi ikinci sırada tamamlayan BB Erzurumspor Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu.
Erzurumsporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler bugün kupayla şampiyonluk pozu verdi. Kulüp tesislerinde gerçekleşen tören kupa pozuyla son buldu.
(İHA)
G.Saray'dan Selçuk İnan'a teşekkür
Fenerbahçe'den bir transfer daha
Çalhanoğlu attı, Milan farklı kazandı
Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladığını açıkladı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizilği
Ahmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyız
Beşiktaş TFF 3. Lig'den transfer yapıyor
Beşiktaş'ta şok ayrılık
Trabzonspor için flaş iddia! O gelecek...
Juventus galibiyete hasret!
Okuyucu Yorumları 0 yorum