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BB Erzurumspor kupayla poz verdi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 19.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen BB Erzurumspor kupayla poz verdi.

BB Erzurumspor kupayla poz verdi

TFF 1. Lig’in 34. hafta maçında Ümraniyespor’u 4-1 yenerek ligi ikinci sırada tamamlayan BB Erzurumspor Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu.

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Erzurumsporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler bugün kupayla şampiyonluk pozu verdi. Kulüp tesislerinde gerçekleşen tören kupa pozuyla son buldu.

(İHA)

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