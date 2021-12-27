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BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Manisa'da konuştu:

27.12.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bundan yaklaşık 15 gün önce döviz kurlarını bahane ederek, fırsatçılık yaparak, döviz kurlarının üstünde katbekat zam yapanlar, fırsatçılık yapanlar, stokçuluk yapanlar oldu. Anadolu insanının, fakir, yoksul insanların cebine elini atanlar, ellerini o ceplerden çıkaracaklar"

MANİSA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, döviz kurlarını bahane ederek fırsatçılık yapanların indirime gitmesi gerektiğini söyledi.

Ekrem Alfatlı, Manisa'daki bir kafede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alfatlı, aldıkları karar gereği 10 gündür tüm Türkiye'yi tekrar gezerek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ifade etti.

Dövizdeki spekülasyonların, manipülasyonların önüne geçilmesini doğru bir karar olarak gördüklerini belirten Alfatlı, "Bunun dışında yatırımı ve ihracatı önceleyen, işsizliği azaltan ve istihdamı önceleyen ve Türkiye'nin büyümesini hedefleyen politikayı doğru bulduğumuz ifade ediyoruz. Biz bunu 19 yıldır söylüyoruz. Yeni iş alanlarının açılması lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizi düşürmeye yönelik politikasını da doğru bulduklarını aktaran Alfatlı, "Tabii ki bizler maliye ve para politikalarının da ölçülü zamanında ve zemininde yapılmasını söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

İzlenen politika sonucu döviz kurlarında düşüş yaşandığını ve bunu olumlu bulduklarını ifade eden Alfatlı, şunları kaydetti:

"Bundan yaklaşık 15 gün önce döviz kurlarını bahane ederek, fırsatçılık yaparak, döviz kurlarının üstünde katbekat zam yapanlar, fırsatçılık yapanlar, stokçuluk yapanlar oldu. Anadolu insanının, fakir, yoksul insanların cebine elini atanlar, ellerini o ceplerden çıkaracaklar. Onlar çıkarmazsa devletimiz derhal en kısa zamanda o elleri o ceplerden çıkmasını sağlayacak. Fiyatları düşürecekler. Burası Manisa. Tarım ili. Gübre fiyatları, maliyetler arttı. Nasıl olacak? O maliyetler düşürülecek. Fırsatçılık yaparak kazandıklarınızı derhal geri vereceksiniz. Bununla ilgili de bir düzenleme ve aksiyon bekliyoruz."

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