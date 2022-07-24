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BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de konuştu:

24.07.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhur İttifakı'nın güçlenmesi ve iktidar olması için mücadele ediyoruz"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de konuştu:

MERSİN (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, "Cumhur İttifakı'nın güçlenmesi ve iktidar olması için mücadele ediyoruz." dedi.

Anamur ilçesinde bir restoranda partilerle buluşan Keser, teşkilatlarındaki değişim nedeninin yeniden güçlü teşkilatlar kurarak seçime iyi bir şekilde hazırlanmak olduğunu söyledi.

Keser, seçimlere Cumhur İttifakı ile gireceklerini belirterek, "BBP olarak Cumhur İttifakı'nın içerisinde dimdik duruyoruz. Cumhur İttifakı'nın güçlenmesi ve iktidar olması için mücadele ediyoruz. Fakat bir farkı olacak bu seçimlerde. Biz Cumhur İttifakı'nın içerisinde ama kendi isim ve amblemimizle seçimlere katılacağız. Yani Cumhur İttifakı'nın içerisinde AK Parti, MHP ve BBP'nin isim ve amblemi olacak." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da kurulduğunu hatırlatan Keser, "Milli ve dini hassasiyeti olanlar Cumhur İttifakının içerisinde yer aldı. Diğerleri de karşı tarafta yer aldı. Biz Büyük Birlik Partisi olarak, PKK'ya sırtını dayamış bir oluşumun içerisinde hiçbir zaman olmadık. Bundan sonra da olmayacağız." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de konuştu:

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