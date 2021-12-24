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  4. BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Ardahan'da partililerle buluştu:

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Ardahan'da partililerle buluştu:

24.12.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doğru kimden gelirse gelsin yanında olan, yanlış kimden gelirse gelsin karşısında olan bir siyasi üslupla hayatını devam ettiren siyasi hareketiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Doğru kimden gelirse gelsin yanında olan, yanlış kimden gelirse gelsin karşısında olan bir siyasi üslupla hayatını devam ettiren siyasi hareketiz." dedi.

Bulut, partililerle bir araya geldiği restoranda yaptığı konuşmada, 81 ilin tamamını gezmeye ve sorunları yerinde görmeye çalıştıklarını belirterek, gittikleri illerde partililerle istişare ettiklerini söyledi.

Ziyaretleri kapsamında Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Sizlere öncelikle burada bayrağımızı dalgalandırdığınız için teşekkür ediyorum. Doğru kimden gelirse gelsin yanında olan, yanlış kimden gelirse gelsin karşısında olan bir siyasi üslupla hayatını devam ettiren siyasi hareketiz. Bu nedenle gittiğimiz her ilde partimize olan ilginin gün be gün arttığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de üye sayısını yüzde 300 artırmış tek siyasi organizasyonuz. 2023 seçimlerine en iyi hazırlanan siyasi organizasyonlardan biriyiz. Halktaki teveccühü görüyoruz."

Bulut, dövizin aşağı doğru çekildiğini gördüklerini anlatarak, dövizdeki bu düşüşle hayat pahalılığın da ortadan bertaraf olmasını istediklerini dile getirdi.

Ardahan'ın hayvancılıkta ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Bulut, hayvancılığın daha iyi noktalarda olması için üreticilere gerekli desteklerin verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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