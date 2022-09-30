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BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'tan CHP eleştirisi:

30.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Emzikli bebeklerimizin şehit edilmesine müsebbip bir terör örgütünün siyasi uzantılarına mesafe koymaları, Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisine daha yakışır diye düşünüyorum"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'tan CHP eleştirisi:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Emzikli bebeklerimizin şehit edilmesine müsebbip bir terör örgütünün siyasi uzantılarına mesafe koymaları, Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisine daha yakışır diye düşünüyorum." dedi.

Bulut, Malatya'daki bir restoranda parti teşkilatıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, partilerinin 2023 seçimlerine çok ciddi hazırlandığını, Cumhur İttifakı içerisinde kendi ad ve amblemleriyle seçimlere girecek olmalarının da vatandaşların teveccühünü getirdiğini söyledi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıya değinen Bulut, şunları kaydetti:

"Bu olayın faili diye bilinen kişinin daha önce bir siyasi parti tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayınlamış olduğu raporda gazeteci diye addedilmesi ve aynı raporda 10 sayısının üzerinde gazetecinin tutuklandığının söylemesi ve bunların da her birinin MLKP, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerine üye olması ve bunu ısrarla savunmalarını hayretle izlemekteyiz. 'Biz yanlış yapmışız, milletimizin, devletimizin temeline dinamit koyan, koymaya çalışan, bu ülkede sıkıntılı süreçler oluşturmaya çalışan bu teröristleri biz kendi raporumuzda gazeteci diye yazmışız.' deyip bu milletten özür dilemesi gerekirken, mukaddes bir mesleği icra eden gazetecilerden özür dilemesi gerekirken, aynı hararetle savunmalarını hayretle izliyoruz. Milletimizin ahlakının temeline dinamit koymaya çalışan, Müslüman Türk'ün örfünün temeline dinamit koymaya çalışan LGBT'lilere kucak açan ana muhalefet partisi, devletimizin temeline dinamit koyan PKK'ya 2023 seçimlerinde sonuç almak adına adeta masa altından el sallamaktadır. Dolayısıyla ülkemizde 20 yaşındaki Güldemetlerimizi şehit etmesine müsebbip, emzikli bebeklerimizin şehit edilmesine müsebbip bir terör örgütünün siyasi uzantılarına mesafe koymaları, Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisine daha yakışır diye düşünüyorum."

Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin ise teşkilatlarının kentte çok güzel çalışmalar yaptığını ifade ederek "Bunları yerinde görüp onlarla birlikte olmak, destek olmak için geldik. Yüzde 50'si kadın olan bir ülkede yaşıyoruz ve seçimi kadınlar belirleyecek. Kadının problemlerine dokunan her daim kazanır. Önemli olan kadınlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kazanmaktır. Biz onların gönüllerine dokunmak için geldik." diye konuştu.

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