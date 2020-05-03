YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. BBP Genel Başkanı Destici "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı:

BBP Genel Başkanı Destici "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı:

ANKARA HABERLERİ  | 03.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

"Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için kaderdir, mecburiyettir, güvencedir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için kaderdir, mecburiyettir, güvencedir. Yaşadığımız coğrafyada milliyetçi olamıyorsanız yok olursunuz." ifadelerini kullandı.

Destici, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliğinin bir siyasi hareket olarak ortaya çıkmasının ilk adımı olduğunu belirterek, 1944'den bugüne Türk milliyetçiliğinin en önemli duraklarından birinin 1977'deki Ülkü Ocakları Derneği Büyük Kongresi olduğunu kaydetti.

O kongrede merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkan seçildiğini anımsatan Destici, Yazıcıoğlu'nun "Kavgamız vurguncu düzenedir. Kanımız aksa da zafer İslam'ın. Çağrımız İslam'da dirilişedir. Türk'üz, Türkçüyüz, İslam'ın eriyiz. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız." sloganlarıyla Türk milliyetçilerinin takip edeceği istikameti ve İslamla mecz olmuş Türk milliyetçiliği fikriyatına vurgu yaptığını belirtti.

"Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için kaderdir, mecburiyettir, güvencedir. Yaşadığımız coğrafyada milliyetçi olamıyorsanız yok olursunuz. Alperenler olarak, Türk milliyetçiliğini hiçbir zaman entelektüel bir tercih olarak görmedik." ifadesini kullanan Destici, şu görüşlerini paylaştı:

"Emperyalizmin, hedef aldıkları topluluklara dayatmaya çalıştığı, milliyetçiliğin 'geri kalmışlık' olduğuna dair kara propagandalarına bir an bile itibar etmedik. Ziya Gökalp'ten Hüseyin Nihal Atsız'a, Alparslan Türkeş'ten Muhsin Yazıcıoğlu'na, Türk milliyetçiliğinin bayrak şahsiyetlerini, Türkçülük-milliyetçilik davasına kalemiyle, yüreğiyle, bileğiyle, kalbiyle, sevdasıyla emek vermiş katkı sunmuş cümle dava insanlarını ve tüm şehitlerimizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyor, yeryüzündeki tüm Türk soydaşlarımızın 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü Türk'ün, Türk dünyasının ve Necip Türk milletinin, Türk-İslam dünyasının kalbi olan devletimizin ve ülkemizin aydınlık yarınlarına vesile olması dileklerimle kutluyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay olduYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay oldu
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
3 Mayıs Milliyetçiler Günü BBP Mustafa Destici

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Ankara Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:52
Yatsı
21:22

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Denizim Eczanesi
Cankaya
Gülsevin Eczanesi
Cankaya
Ozan Ülkü Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Temel Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.