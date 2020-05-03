BBP Genel Başkanı Destici "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için kaderdir, mecburiyettir, güvencedir. Yaşadığımız coğrafyada milliyetçi olamıyorsanız yok olursunuz." ifadelerini kullandı.

Destici, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliğinin bir siyasi hareket olarak ortaya çıkmasının ilk adımı olduğunu belirterek, 1944'den bugüne Türk milliyetçiliğinin en önemli duraklarından birinin 1977'deki Ülkü Ocakları Derneği Büyük Kongresi olduğunu kaydetti.

O kongrede merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkan seçildiğini anımsatan Destici, Yazıcıoğlu'nun "Kavgamız vurguncu düzenedir. Kanımız aksa da zafer İslam'ın. Çağrımız İslam'da dirilişedir. Türk'üz, Türkçüyüz, İslam'ın eriyiz. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız." sloganlarıyla Türk milliyetçilerinin takip edeceği istikameti ve İslamla mecz olmuş Türk milliyetçiliği fikriyatına vurgu yaptığını belirtti.

"Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için kaderdir, mecburiyettir, güvencedir. Yaşadığımız coğrafyada milliyetçi olamıyorsanız yok olursunuz. Alperenler olarak, Türk milliyetçiliğini hiçbir zaman entelektüel bir tercih olarak görmedik." ifadesini kullanan Destici, şu görüşlerini paylaştı: