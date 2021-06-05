BBP Genel Başkanı Destici, Afyonkarahisar'da konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'yle bugüne kadar asla el tutuşmadıklarını belirterek, "Biz, sadece dağda ve şehirde değil, Mecliste de terörist istemiyoruz. Benim Mehmetçiğimin, askerimin, polisimin, korucumun, öğretmenimin, imamımın ve kundaktaki bebeğimin kanını dökecek ondan sonra da gelip Mecliste milletvekili olarak oturacak. Bunu kabul etmiyoruz."dedi.

Destici, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da partisinin Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük belediye başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra 6 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi için Güney beldesine geçen Destici, burada düzenlenen mitinge katıldı.

Destici, mitingde yaptığı konuşmada, Güney belde belediye başkanlığı seçiminde 8 adayın yarıştığını ancak kazananın yine Güneyliler olacağını söyledi.

Partisinin adayının Güney'in yeniden belediye statüsü kazanmasında çok emek harcadığını dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Bizim bir siyasi duruşumuz var. Siyasi ahlak ve etik bizim kırmızı çizgimizdir. Biz asla inancımızdan, fikrimizden, duruşumuzdan ve ahlakımızdan asla taviz vermeyiz. Bugüne kadar yapamayacağımız işin sözünü vermedik, bundan sonrada vermeyeceğiz. Ama yapacağımız her işi söyledik ve sonunda da yaptık."