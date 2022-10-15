BBP Genel Başkanı Destici, Amasra'daki maden ocağı patlamasının olduğu bölgeye heyet gönderdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında bir heyetin bölgeye gitmek üzere hareket ettiğini bildirdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay ve MKYK üyesi Hüseyin Uysal başkanlığındaki heyet ile partililerin, gelişmeleri yerinde incelemek, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye hareket ettiğini bildiren Destici, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamaya göre kayıplarımız ve yaralılarımız var. Kaybettiğimiz kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza şifa niyaz ediyorum. Umutlarımız ve dualarımız, kurtarılmayı bekleyen madencilerimiz için. Başımız sağ olsun. Allah yardımcımız olsun."

