BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti:

ESKİŞEHİR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Elbette ki öğrencilerimiz, gençlerimiz, toplumumuz eğlenebilir, eğlence düzenleyebilir, müzik festivali düzenleyebilir, sanat festivali, kültür festivali düzenleyebilir. Ama sınır neresi? Özgürlükler alanı içinde bu böyledir. Hiçbir özgürlük sınırsız değildir." dedi.

Eskişehir'de, İki Eylül Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Destici, bir gazetecinin sorusu üzerine, kentte 19 Mayıs'taki kutlamalar, resmi törenler, Valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenler ile siyasi parti faaliyetleri hariç, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin 24 Mayıs'a kadar yasaklanmasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kentte planlanan müzik festivali için 3 gün kala müracaat edildiğini, Valiliğin bu sürede detaylı inceleyip cevap vermesinin mümkün olmadığını belirten Destici, "Valiliğimizin bu konuda aldığı kararı doğru ve yerinde bir karar olarak görüyorum." diye konuştu.

Destici, organizasyonlar yapılırken gözetilmesi gereken bazı hususlar olduğuna dikkati çekti.

Toplumun örf ve adetlerine, inançlarına, gelenek ve göreneklerine herkesin saygı duyması gerektiğini anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Müzik festivali, sanat adı altında bizim ahlakımızla, meşrebimizle, inancımızla, kültürümüzle uygun olmayan, gayri ahlaki diyebileceğimiz davranışları içinde yoğunluklu olarak barındıran bu tür faaliyetlerle ilgili şerhimiz var. Herkes belki bunu açıkça söyleyemeyebilir ama ben açıkça söylüyorum, daha net söyleyeyim: Müzik festivali adı altında, şarap, bira festivali, ne bileyim böyle haram olan şeylerin ya da davranışların sergilenmesi normalmiş gibi sanki orada iki günlük bir serbest bölge bu anlamda oluşturuluyor gibi bir organizasyonu şahsen memleketim, ülkem, milletim, insanım ve gençlerim için de uygun görmem. Biz bu tür davranışları gençlerimizi özendirici pozisyona getirmemeliyiz. Daha önce de ifade ettim. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu milletin inancı İslam'dır ve Türk İslam inancına bağlıdır. Elbette ki başka etnik kökenden başka dinden, mezhebi anlayıştan insanlarımız da var. Onlara da saygı duyuyoruz, vatandaşlarımız var ama bunların hepsinin bu milletin değerlerine inancına, kültürüne saygı göstermesi lazım."

- "Üniversite, öğrenci, sanayi, işçi ve emekli şehri"

Mustafa Destici, bu tür faaliyetler düzenlenirken hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Aksi halde Valiliğin hem yasal süresi içinde başvurulmadığı için hem de içeriğiyle ilgili bir şerh koyarak ertelemesi ya da bu sürede faaliyet yapılmasını yasaklaması, izin vermemesinin doğru ve yerinde olduğunu dile getiren Destici, "Hangi kurumumuz olursa olsun Eskişehir'de ya da Yozgat'ta, Ankara'da... Herhangi bir ilimizde bir faaliyet düzenleniyorsa elbette ki yasal süre içinde müracaatı yapılması lazım. İçeriğiyle ilgili tam bir bilgi verilmesi lazım. Net bir şekilde ve ona göre de valilik elbette ki dediğim gibi hem yasal olarak bu başvuruyu inceleyip hem de tabii ki toplumun genel ahlak, örf, adet yapısına da bakarak bir karar vermesi kadar doğru bir şey yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir'in bir kültür şehri olduğuna değinen Destici, 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkentliği yaptığını hatırlattı.

Destici, Eskişehir'in aynı zamanda bir üniversite, öğrenci, sanayi, işçi ve emekli şehri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin bu anlamda hemen hemen her alanda insanlarının yaşadığı bir şehir olan bu kadar güzel bir şehri, güzel insanları olan bir kenti bizim bir iki işte müzik adı altında ya da başka adlar altında Eskişehir'i lekelemeye, Eskişehir'i bu tür hadiselerle kamuoyunda gündeme getirmeye kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum. Herkes Eskişehir'e sahip çıkmalı, Eskişehirliye sahip çıkmalı, vatandaşlarımıza sahip çıkmalı. Elbette ki öğrencilerimiz, gençlerimiz, toplumumuz eğlenebilir, eğlence düzenleyebilir, müzik festivali düzenleyebilir, sanat festivali, kültür festivali düzenleyebilir. Ama sınır neresi? Özgürlükler alanı içinde bu böyledir. Hiçbir özgürlük sınırsız değildir. Bir; başkasını rahatsız etmeyecek. İki; bunun yasal bir sınırı var. O yasal sınıra herkes uyacak. Üçüncüsü de bu toplumun, bu ülkenin genel ahlak ve inanç kurallarına, kültürüne, örfüne, adetine herkes saygı göstermek zorundadır."

