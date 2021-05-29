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BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı

29.05.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türklerin İstanbul'un fethinden sonra siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda, dünyanın en büyük gücü haline geldiğini bildirdi.

Destici, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bugünün hem dünya hem de Türk İslam tarihi için çok önemli bir gün olarak kabul edildiğine dikkati çeken Destici, varlığını 1500 yıla yakın bir süre devam ettiren ve varlığının önemli bölümünde dünyanın en önemli askeri ve siyasi gücü sayılan Roma İmparatorluğu'nun, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle tarih sahnesinden silindiğini aktardı.

Fetihten sonra Türklerin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda, dünyanın en büyük gücü haline geldiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Yine İstanbul'un Fethi'yle, o gün için dünyanın en önemli ticaret yollarının kesişme noktası olan İstanbul Türklerin eline geçti ve o günün ardından, dünya ticareti açısından yeni bir dönem başladı. Fatih'in, fetih için geliştirip kullandığı toplar, Orta Çağ'ın kale devletleriyle özdeşleşmiş siyasi sistemlerinin de sonunu getirip, tüm dünyanın yeni bir siyasi ve toplumsal düzene evrilmesine zemin hazırlamıştır. Bu yönleriyle, pek çok tarihçi, İstanbul'un Fethi'ni, tarihte Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirir.

İstanbul, tüm Müslümanlar için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde fetihle müjdelenmesi ve İstanbul'u fetheden komutan ve askerlerin methi sebebiyle ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Dünya üzerindeki tüm Müslümanlara ve elbette bize göre, bu övgü ve müjdeye, Fatih Sultan Mehmet'in ve Türklerin nail olması, her zaman milletimizin gurur ve şükür vesilesi olmuştur."

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