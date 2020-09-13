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BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da partisinin il kongresine katıldı:

SAKARYA HABERLERİ  | 13.09.2020 18:38 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanı, Türk milletinin milli iradesiyle seçtiği, yönetme iradesi verdiği devletin başıdır. Macron'un bu açıklamaları üzerine muhalefet partilerimizin neredeyse tamamına yakını Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Cumhurbaşkanının bir olduğunu hatırlatarak güzel açıklamalar yaptı. Bunun devam etmesi lazım" - "(Yunanistan) Neye güveniyor? Masadaki hakemlere güveniyor. Almanya'ya, Fransa'ya, ABD'ye, Rusya'ya güveniyor. Yoksa Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bırakın savaşı, kaş kaldıracak gücü yok. Böyle bir cesareti tarihin hiçbir döneminde olmamış"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin, "İçeride tartışabiliriz, eleştirebiliriz, yanlışları, eksikleri, noksanlıkları söyleriz ama dışarıya karşı tek yumruk olduğumuzu herkesin görmesi lazım." dedi.

Destici, partisinin Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, emperyalist birtakım küresel güçlerin tamamının, Türkiye'nin sınırları dışındaki faaliyetlerinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Komşu ülkelerin bile Türkiye'ye düşmanlık yapmak için fırsat kollayarak elinden geleni yaptığını gördüklerini belirten Destici, bunun başında Yunanistan'ın geldiğini aktardı.

- "Yunanistan bizim sıkletimizde değil"

Destici, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kafa kaldırabilecek, söz söyleyebilecek ya da savaşı göze alabilecek bir durumu olmadığını vurgulayarak, "Bizim sıkletimizde değil. Biz 100 kiloyuz, Yunanistan 10 kilo ama neye güveniyor? Masadaki hakemlere güveniyor. Almanya'ya, Fransa'ya, ABD'ye, Rusya'ya güveniyor. Yoksa Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bırakın savaşı, kaş kaldıracak gücü yok. Böyle bir cesareti tarihin hiçbir döneminde olmamış." diye konuştu.

Türkiye'nin Yunanistan'ın kabadayılığını asla kabul etmediğinin altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye, biri ders almak istiyorsa onun dersini geçmişte de vermiştir, bugün de verir, yarın da verecek güce ve millete sahiptir. Nedir mesele? 'Efendim Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi sondaj gemileriyle petrol araştırıyor.' Peki bu kıyılar bizim kıyılarımız değil mi, biz Akdeniz ülkesi değil miyiz? Doğu Akdeniz'e yüzlerce kilometre sınırımız var mı? Var. Peki Doğu Akdeniz'e hiç sınırı olmayan Fransa'nın, ABD'nin, İngiltere'nin, diğerlerinin burada ne işi var? Yunanistan ya da Avrupa Birliği ülkesi, onlara bir şey söylemiyor çünkü hepsinin hedefi aynı. Aynen 800-900 sene önceki Haçlı zihniyeti, modern bir şekilde güya onlara göre bu yüzyılda da devam ediyor ama bugün buna 'dur' diyen Türkiye Cumhuriyeti devleti var."

- "Dışarıya karşı tek yumruk olduğumuzu herkesin görmesi lazım"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına tepki gösteren Destici, hiç kimsenin Türk milleti ile Türkiye Cumhurbaşkanını farklı noktaya koyamayacağını dile getirerek, "Çünkü Cumhurbaşkanı, Türk milletinin milli iradesiyle seçtiği, yönetme iradesi verdiği devletin başıdır. Macron'un bu açıklamaları üzerine muhalefet partilerimizin neredeyse tamamına yakını Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Cumhurbaşkanının bir olduğunu hatırlatarak güzel açıklamalar yaptı. Bunun devam etmesi lazım. İçeride tartışabiliriz, eleştirebiliriz, yanlışları, eksikleri, noksanlıkları söyleriz ama dışarıya karşı tek yumruk olduğumuzu herkesin görmesi lazım." ifadesini kullandı.

Destici, bazı Arap ülkelerini de eleştirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alıyorlar. Bu kabul edilebilecek, normal görülebilecek bir şey midir? Türkiye'ye çağrı yapıyorlar. 'Irak, Suriye ve Libya'dan askerlerini çek.' diyor Türkiye'ye. Ey Arap ligi, sen önce ABD'ye desene 'Çek askerlerini İslam topraklarından.' diye. 'Şu kanlı çizmelerini bir çek, Müslümanları rahat bırak, katletmekten vazgeç.' diyebiliyor musun? İngiltere'ye, Fransa'ya söyleyebiliyor musun? Onlara söylemeyeceksin ama 10 asır İslam'ın sancaktarlığını yapmış, sırf Allah'ın ismini yeryüzüne yaymak için mücadele etmiş Osmanlı'nın torunu ve devamı olan Türkiye Cumhuriyeti devletine 'Çekil.' diyeceksin. Hadi oradan, biz sizi tanımıyoruz, siz kuklasınız. Emperyalistlere, siyonistlere satılmışsınız. Dolayısıyla siz ne İslam'ı, ne Müslümanları temsil etmiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Erol Mütercimler'in katıldığı televizyon programında Sakaryalılara ve imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine de tepki gösterdi.

Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Cemal Can yeniden başkanlığa getirildi.

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