BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da partisinin il kongresine katıldı:

Destici, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kafa kaldırabilecek, söz söyleyebilecek ya da savaşı göze alabilecek bir durumu olmadığını vurgulayarak, "Bizim sıkletimizde değil. Biz 100 kiloyuz, Yunanistan 10 kilo ama neye güveniyor? Masadaki hakemlere güveniyor. Almanya'ya, Fransa'ya, ABD'ye, Rusya'ya güveniyor. Yoksa Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bırakın savaşı, kaş kaldıracak gücü yok. Böyle bir cesareti tarihin hiçbir döneminde olmamış." diye konuştu.

Türkiye'nin Yunanistan'ın kabadayılığını asla kabul etmediğinin altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye, biri ders almak istiyorsa onun dersini geçmişte de vermiştir, bugün de verir, yarın da verecek güce ve millete sahiptir. Nedir mesele? 'Efendim Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi sondaj gemileriyle petrol araştırıyor.' Peki bu kıyılar bizim kıyılarımız değil mi, biz Akdeniz ülkesi değil miyiz? Doğu Akdeniz'e yüzlerce kilometre sınırımız var mı? Var. Peki Doğu Akdeniz'e hiç sınırı olmayan Fransa'nın, ABD'nin, İngiltere'nin, diğerlerinin burada ne işi var? Yunanistan ya da Avrupa Birliği ülkesi, onlara bir şey söylemiyor çünkü hepsinin hedefi aynı. Aynen 800-900 sene önceki Haçlı zihniyeti, modern bir şekilde güya onlara göre bu yüzyılda da devam ediyor ama bugün buna 'dur' diyen Türkiye Cumhuriyeti devleti var."

- "Dışarıya karşı tek yumruk olduğumuzu herkesin görmesi lazım"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına tepki gösteren Destici, hiç kimsenin Türk milleti ile Türkiye Cumhurbaşkanını farklı noktaya koyamayacağını dile getirerek, "Çünkü Cumhurbaşkanı, Türk milletinin milli iradesiyle seçtiği, yönetme iradesi verdiği devletin başıdır. Macron'un bu açıklamaları üzerine muhalefet partilerimizin neredeyse tamamına yakını Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Cumhurbaşkanının bir olduğunu hatırlatarak güzel açıklamalar yaptı. Bunun devam etmesi lazım. İçeride tartışabiliriz, eleştirebiliriz, yanlışları, eksikleri, noksanlıkları söyleriz ama dışarıya karşı tek yumruk olduğumuzu herkesin görmesi lazım." ifadesini kullandı.