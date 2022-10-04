BBP Genel Başkanı Destici Sincan'da mahalle muhtarlarıyla buluştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın yer almasına ilişkin "Senin listende yer verdiğin bu terörist kadın şu anda PKK kadrosunda mı? PKK kadrosunda. Öldürüldü ya da öldürülmedi. Hala PKK militanı olarak devam ediyor mu? Ediyor. O zaman ne konuşuyorsun kardeşim sen? Önce bunun hesabını ver millete." dedi.

Destici, Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Destici, tarımda girdi maliyetlerinin yükseldiğini, buna karşın taban fiyatlarında da artış yapıldığını belirterek, tüm çiftçilerin her türlü tarım ürününü karla satabildiklerini söyledi.

Buna rağmen tüketicilerin ürünleri pahalıya tükettiklerini ifade eden Destici, "Bunun birinci sebebi girdi maliyetlerinin yükselmesi, ikinci sebebi de fırsatçılar. Çiftçiden 3 liraya aldığını markette 10 liraya, 4 liraya aldığını 15 liraya satıyor. Esas mücadele etmemiz gereken bu vurguncular, soyguncular ve fırsatçılar. Bunlarla mücadele ediliyor ama daha etkin, kararlı mücadele edilmesi gerekiyor." dedi.

Destici, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yem, gübre, mazot ve elektrik maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini, bunlar düşmediği sürece fiyatların düşmesinin beklenemeyeceğini ifade etti.

Devletin enflasyon karşısında vatandaşı ezdirmemek adına tedbirler aldığını, ancak enflasyonun yükselmeye devam etmesi nedeniyle bunun yeterli olmadığını aktaran Destici, ekonomik sorunların başlıca sebebinin Türkiye'nin dışa bağımlı bulunduğu enerji maliyetlerindeki artış olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye'nin ekonomik zorda kalmasının sebebi vatan hainleri ve onların destekçileri"

PKK'ya karşı 40 yıldır yürütülen mücadelenin maliyetinin de ekonomiyi olumsuz etkileyen nedenler arasında yer aldığını kaydeden Destici, "Eğer bugün emeklimiz düşük maaş alıyorsa, kişi başına milli gelirimiz 20 bin dolarlara çıkmamışsa aynen şehitlerimizin kanının vebali nasıl PKK'lılarda ve onu destekleyen HDP başta olmak üzere siyasi yapılardaysa Türkiye'nin, Türk milletinin ekonomik anlamda zorda kalmasının sebebi de bu vatan hainleridir ve onların destekçileridir." dedi.

Mersin'deki polisevine düzenlenen terör saldırısına da değinen Destici, şunları kaydetti:

"CHP'nin açıkladığı gazeteciler raporunda medya çalışanı görünümlü teröristler de var. Aynen Meclis'te milletvekili görünümlü teröristler olduğu gibi. Sen bunları yazmış mısın, yazmamış mısın? Yok oydu, yok buydu. Sen onu bırak kardeşim. Senin listende yer verdiğin bu terörist kadın şu anda PKK kadrosunda mı? PKK kadrosunda. Öldürüldü ya da öldürülmedi. Hala PKK militanı olarak devam ediyor mu? Ediyor. O zaman ne konuşuyorsun kardeşim sen? İster ölsün ister ölmesin. Senin gazeteci diye gazeteciler raporuna yazdığın başta o kadın terörist olmak üzere pek çok terörist var. Sen önce bunun hesabını ver millete. Sen nasıl oluyor da bir PKK'lı teröristi tutuklu gazeteci diye listene alacaksın, raporlayacaksın ve bunun için dışarı çıksınlar diye eylem yaparsın, Meclis'te konuşursun, önerge verirsin ve Türkiye'yi de gazeteciler tutuklu diye Avrupa'ya şikayet edersin? Bizim kabul etmediğimiz, reddettiğimiz bu."

Destici, daha sonra muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

