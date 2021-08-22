BBP Genel Başkanı Destici, Trabzon'da ödül törenine katıldı, temas ve ziyaretlerde bulundu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Köprübaşı ilçesinde düzenlenen Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'nın ödül törenine katıldı.
Destici, Türkiye Atletizm Federasyonu'nca düzenlenen organizasyonun sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini verdi.
Sporcuları tebrik ederek başarılar dileyen Destici, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Destici, daha sonra Köprübaşı Merkez Camisi'nde, Sabriye Üçüncü'nün (80) cenaze törenine katıldı. Üçüncü'nün ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Destici, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.
Köprübaşı'ndaki temaslarının ardından Trabzon kent merkezine gelen Destici, Kunduracılar Caddesi ve Uzunsokak'taki esnafı ziyaret ederek gül dağıttı.
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