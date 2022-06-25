YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. BBP Genel Başkanı Destici, Uşak'ta partisinin il binasını açtı:

BBP Genel Başkanı Destici, Uşak'ta partisinin il binasını açtı:

25.06.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Binlerce hektar ormanımız yanmıştır ve yanmaya devam etmektedir. Bunun cezası 3-5 sene yatıp çıkmak olmamalıdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, orman yakanlar için daha ağır cezalar uygulanması gerektiğini belirtti.

Partisinin Uşak İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışını yapan Destici, İl Başkanı Erhan Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Destici, Türkiye'yi yönetebilecek tecrübe, akıl ve kadrolara sahip olduklarını, 2021'den bu yana üye sayısını yüzde 300'ün üzerinde artırdıklarını söyledi.

Yüksek enflasyona karşı asgari ücretin artırılması ve 3600 ek gösterge gibi sorunların çözümü noktasında gayret gösterdiklerini bildiren Destici, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının da çözümünü arzu ettiklerini ifade etti.

Marmaris'teki orman yangınına dikkati çeken Destici, yangını çıkaran kişinin ailevi sebep öne sürdüğünü ancak bunun kendisine inandırıcı gelmediğini söyledi.

Konunun derinlemesine soruşturulması ve bir talimat sonucu çıkarıldığı belirlenirse bu talimatı verenlerden hesap sorulması gerektiğini dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Binlerce hektar ormanımız yanmıştır ve yanmaya devam etmektedir. Yani bunun cezası 3-5 sene yatıp çıkmak olmamalıdır. Çok ağır cezalar getirilmelidir. Ormanlar yok edilmiştir. O ormanların içinde binlerce, yüzbinlerce hayvan hayatını kaybetmiştir. Yani dışarıda Türkiye'nin, bir taraftan terörle bir taraftan orman yangınlarıyla bir taraftan pandemiyle mücadele eden bir ülke olduğu görüntüsü verilerek ekonomik olarak daha zor bir süreç yaşaması arzu edilmektedir. Bunlara fırsat verilmemelidir. "

Destici, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta aynı evde yaşadığı arkadaşı tarafından vurulan kişi öldüUşak'ta aynı evde yaşadığı arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü
Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısıHatay çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı
Hatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiasıHatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiası
Anahtar Kelimeler:
Uşak Mustafa Destici

Uşak Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:33
Öğle
13:10
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:21
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.