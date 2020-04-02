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  4. BBP Genel Başkanı Destici'den koronavirüs açıklaması:

BBP Genel Başkanı Destici'den koronavirüs açıklaması:

ANKARA HABERLERİ  | 02.04.2020 00:53 | Son Güncelleme

"10 ilimizde tam izolasyon mecburiyet haline gelmiştir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüsün en fazla görüldüğü 10 ilde tam izolasyon sağlanmasının mecburiyet haline geldiğini ifade etti.

Destici, yazılı açıklamasında, koronavirüsün 81 ilde görüldüğünü belirterek, vatandaşlardan uzmanların hijyen ve izolasyona yönelik tavsiyelerine uymalarını istedi.

Koronavirüse karşı mücadelenin milletin feraseti, birlik ve dayanışma gücüyle kazanılacağına dikkati çeken Destici, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı akabinde verdiği bilgiler, sokağa çıkma yasağının 60 yaş üstü için uygulanması ve İstanbul başta olmak üzere virüsün çok görüldüğü 10 ilimizde tam izolasyonun sağlanmasının mecburiyet haline geldiğini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Destici, açıklamasında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, hastalara şifa diledi.

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Mustafa Destici

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