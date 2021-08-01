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  4. BBP Genel Başkanı Destici'den orman yangınlarına ilişkin açıklama:

BBP Genel Başkanı Destici'den orman yangınlarına ilişkin açıklama:

01.08.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok. Failleri de azmettirenleri de biliyoruz. Şu an için tek meçhul kibriti çakan eller, onlar da bulunacaktır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yangınların sebebi ve kaynağı konusunda tereddüt bulunmadığını belirterek, "Şu an için tek meçhul kibriti çakan eller, onlar da bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Destici yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğüne, yangınların faillerinin tespiti ve yakalanması için çalışıldığına dikkati çekti.

Yangınların hemen ardından Antalya ve Alanya'daki söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Destici, bölge halkının taleplerini dinleyerek onlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini kaydetti.

Destici, yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yangınlarla ilgili tüm teknik verilerin, yangınların insan eliyle çıktığını ya da çıkarıldığı sonucunu gösterdiğini ifade etmek istiyorum. Tablonun bütününe baktığımızda, ilk etapta vicdan sahibi herkeste, böylesine korkunç bir felakete hiçbir insanın alet olamayacağı ile ilgili bir duygu uyanıyor. Ama söz konusu Türkiye olduğunda, biliyoruz ki Türkiye'nin düşmanlarının vicdan ve insanlıkla hiçbir bağlarının bulunmadığı konusunda, on binlerce terör eyleminden ve cinayetten sonra elde ettiğimiz, on binlerce acı tecrübeye sahibiz."

Yangınların çıkış noktalarının dağılımı, yayılımı, seyri, sayısı ve diğer teknik verilerin sabotajı işaret ettiğini belirten Destici, "Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok. Failleri de azmettirenleri de biliyoruz. Şu an için tek meçhul kibriti çakan eller, evelallah onlar da bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, yangınlarda ölen tüm canlıların üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek Türk milletinin, yakılan ve yıkılan her şeyi telafi edecek, maddi kayıpları yerine koyacak güce ve kudrete sahip olduğunu vurguladı.

Tüm şehitleri ve terör kurbanlarını rahmet ve minnetle anan Destici, yangınlarla mücadelede hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

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