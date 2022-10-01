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BBP Malatya Kadın Kolları İstişare ve Tanışma Toplantısı yaptı

01.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin: - "PKK'nın uzantısı partinin ve bu partiye doğrudan ya da dolaylı destek veren tüm oluşumların karşısındayız, hep birlikte karşısında olmalıyız"

Büyük Birlik Partisi (BBP), Malatya'da İl Kadın Kolları İstişare ve Tanışma Toplantısı düzenledi.

BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, 2 gündür Malatya'da önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bölge ziyaretlerinde özellikle kadınlarla buluşmak istediklerini belirten Keskin, Malatya'da da kadınlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Seçimlerde oy kullanırken herkesin daha hassas olmasını ve iyi düşünmesini isteyen Keskin, şunları kaydetti:

"PKK'nın uzantısı olan partiyi Mecliste görmek istemiyoruz. O nedenle hepinizden hassaten rica ediyorum, doğru insanlara oy verelim, doğru insanlarla birlikte olalım. Kadınlarımız, siyasetin içinde olsun. Biz Büyük Birlik Partisi olarak her zaman söyledik ve söylüyoruz, terörü, terör destekçilerini hiçbir zaman tasvip etmiyoruz, sonuna kadar onların karşısındayız. Bizim için önemli olan Türk varlığının bütünlüğüdür, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğüdür. PKK'nın uzantısı partinin ve bu partiye doğrudan ya da dolaylı destek veren tüm oluşumların karşısındayız, hep birlikte karşısında olmalıyız. Kandil'i ve PKK'yı destekleyen hiçbir tutum ve oluşum, Türk siyasetinde yer almamalıdır, desteklenmemelidir."

BBP İl Başkanı Abdulvahap Karaman da kadınların siyasetteki önemine dikkati çekerek, kadınların yer almadığı hiçbir siyasi hareketin başarılı olamayacağını aktardı.

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