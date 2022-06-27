YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. BDDK'den, TL kredi kullanımına yönelik karara ilişkin yanlış anlaşılmalar hakkında paylaşım:

BDDK'den, TL kredi kullanımına yönelik karara ilişkin yanlış anlaşılmalar hakkında paylaşım:

27.06.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bankalarca, yalnızca dünkü açıklamamızda belirtilen 3 şartı aynı anda taşıyan kredi müşterilerinden, bağımsız denetim onaylı bilgi ve belgeler ile bağımsız denetimden geçmiş güncel finansal tabloların alınması gerekmektedir" - "YP net pozisyon açığını belgelendiren müşterilere 3 aydan daha uzun vadeli kredi kullandırılabilmesi mümkün"

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), TL nakdi ticari kredilerin amacına uygun kullandırılmasına yönelik sınırlamalar içeren ve cuma günü alınan karara ilişkin yanlış anlaşılmalar hakkında paylaşımda bulunuldu.

BDDK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı bankaların, bağımsız denetime tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm ticari müşterilerden bağımsız denetim raporu istediğine ilişkin bazı şikayetlerin alındığı bildirildi.

Bankalarca, yalnızca dünkü açıklamada belirtilen 3 şartı aynı anda taşıyan kredi müşterilerinden, bağımsız denetim onaylı bilgi ve belgeler ile bağımsız denetimden geçmiş güncel finansal tabloların alınması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Söz konusu açıklamamızda yer verilmeyen müşteriler için ekonomik faaliyetin olağan akışında devam ettirilmesi ve gerekmediği halde müşterilerden kredi tahsisi için ilave bilgi/belge talep edilmemesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, bağımsız denetim raporu olmayan kredi müşterilerine bile 1 ay sonra bağımsız denetimden geçmiş bilgi, belge ve finansal tabloları getirmesi şartıyla sadece beyanları alınarak kredi kullandırılabileceği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, anılan karar kapsamında kredi sınırlama şartlarına girdiği halde, yabancı para (YP) kredi kullanamaması şartıyla, kredi başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki YP net pozisyon açığını belgelendiren müşterilere söz konusu pozisyon açığıyla sınırlı olarak kullandırılabilecek kredilerin vadesinin de yalnızca 3 ayla sınırlı olduğuna dair yanlış anlaşılmalar olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, söz konusu kredilerin, 3 aylık dönemdeki pozisyon açığı tutarıyla sınırlı olmak kaydıyla, 3 aydan daha uzun vadeli kullandırılabilmesinin mümkün olduğunun belirtilmesinde de fayda görülmüştür."

- BDDK'nin TL nakdi ticari kredilerin kullandırılmasına ilişkin kararı

BDDK'nin cuma günü aldığı karara göre, "bağımsız denetime tabi", "yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olan" ve "yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşan" şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

Herhangi bir şirketin karar kapsamına girmesi için, söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekecek. Gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket ortakları da karar kapsamına alınmayacak.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, AA muhabirine, alınan karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla alınmış bir makroihtiyati tedbirdir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü öldüKuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Sivas'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandıSivas'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
döviz

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:27
Öğle
13:12
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.